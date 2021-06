Nachtschwärmer in Trient sorgen für Polizeieinsatz

Mit den Lockerungen herrscht in Trient wieder ein ausschweifendes Nachtleben. Die Nachtschwärmer haben am Mittwochabend Teile der Innenstadt in eine Freiluft-Disko verwandelt. Anrainer alarmierten die Ordnungskräfte. Diese wurden von den Feiernden mit lauten „Buh“-Rufen empfangen – andere wiederum stimmten lauthals Gesänge an.