Flauschiger Nachwuchs bei den Königspinguinen in Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn in Wien meldet Nachwuchs bei den Königspinguinen. Bereits am 26. Juli ist das Kleine geschlüpft - doch bis jetzt hatte es sich in den weichen Bauchfalten seiner Eltern so gut versteckt, dass es von Besuchern kaum zu sehen war.