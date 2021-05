Nachwuchs in Sicht: Turmfalken brüten in Partschins

Vor 2 Jahren nistete sich ein Turmfalkenpaar in der Fassade der Feuerwehrhalle ein. Ein Buntspecht hatte dort ein Loch hinterlassen. Das war der Anfang der Turmfalken in Partschins. Inzwischen wurde das Loch repariert und ein Nistkasten errichtet. Ein 2. Nistkasten wurde im Turm der Pfarrkirche St. Peter und Paul montiert. Das Turmfalkenpaar an der Feuerwehrhalle brütet derzeit 6 Eier aus, die Turmfalken im Kirchturm brüten 4 Eier aus.