Nächtlicher Diebstahl auf dem Spargelfeld

Der Grünspargel an der Radrast „Sporgl-Au“ in Vilpian ragte schon weit aus dem Boden, doch dann wartete am Samstagmorgen die böse Überraschung. Ein dreister Dieb hatte sich am Freitagabend gegen 21 Uhr am Gemüse zu schaffen gemacht. Wie die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, verschaffte sich der Mann mit einer Bierflasche in der Hand in sichtlich angetrunkenem Zustand Zugang zum Feld und richtete Schaden an. Die Flasche ließ er anschließend liegen. Hinweise zum Täter sind erbeten. – Aufnahmen: privat.