Nahe Spazierweg: Böschung in Obermais brennt

Ob es ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel war, wissen die Feuerwehrleute nicht. Eine Unachtsamkeit dürfte aber allemal der Grund für das Feuer in einer Böschung in der Lazag in Obermais gewesen sein: Hecken und Unterholz hatten im unwegsamen Gelände neben einem Spazierweg zu brennen begonnen. Angefacht durch den starken Wind breiteten sich die Flammen aus. Gegen 14.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr von Obermais mit 10 Mann an: 2 Stunden dauerte es, bis sie das Feuer gelöscht und die letzten Glutnester gefunden hatten.