Name für putzigen Giraffen-Nachwuchs gefunden

Das Ende Jänner im Wiener Tiergarten Schönbrunn geborene Giraffen-Mädchen hat jetzt einen Namen: „Amari“. Das Tierpflegerteam hat sich für den Namen „Amari“ entschieden - was in der afrikanischen Sprache Yoruba so viel heißt wie „die Starke“.