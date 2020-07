Neapel: 14 Tonnen „Jihad-Drogen“ beschlagnahmt

Der Finanzwache ist in Neapel ein Rekordfund gelungen: 14 Tonnen Amphetamintabletten wurden sichergestellt. Die sogenannte „Jihad-Droge“ hat einen Schwarzmarktwert von über einer Milliarde Euro. Der IS finanziert seinen Terrorkrieg auch über den Handel mit synthetischen Drogen, erklärte die Polizei am Mittwoch.