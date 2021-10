Hier überfallen bewaffnete Räuber eine Pizzeria in Neapel

Am Samstag kam es in einem Vorort von Neapel in einer Pizzeria zu einem Überfall. Die 2 Räuber, die mit Pistolen bewaffnet waren, forderten Wertsachen von den Gästen und den Inhalt der Restaurantkasse. Auch Kinder waren im Lokal. Verletzt wurde niemand.