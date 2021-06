Neuer Sommer-Fahrschein für Studierende: Summer abo+

Studierende, die nur im Sommer nach Südtirol zurückkommen, können zu einem reduzierten Pauschalpreis vier Monate lang für Sommerjob und Freizeit mit Bus und Bahn unterwegs sein. Für Studentinnen und Studenten, die nur im Sommer in Südtirol sind, gab es bisher keine ermäßigten Fahrscheine. Mit dem Summer abo+ können sie nun in ganz Südtirol im Juni, Juli, August und mit allen südtirolmobil-Verkehrsmitteln beliebig oft fahren. Der Vorschlag wurde vor Kurzem auf Anregung der Südtiroler Hochschülerschaft SH ASUS von der Landesregierung auf Antrag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider umgesetzt. Alle Infos zum Summer abo+, zu allen Öffi-Fahrscheinen und zu den Fahrplänen der öffentlichen Mobilität in Südtirol gibt es im Web unter: www.südtirolmobil.info.