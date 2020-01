Neues Jahr - Neue Regierung: Koalitionsgespräche beendet

Volkspartei und Grüne haben sich bei ihrer abschließenden Gesprächsrunde am Neujahrstag auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Das bestätigten die Parteivorsitzenden Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am Mittwochabend. Das Regierungsprogramm soll wie die Ministerliste erst am Donnerstag öffentlich gemacht werden. Damit ist nur noch die Zustimmung der Grünen Gremien Freitag und Samstag notwendig, um die erste türkis-grüne Koalition auf Bundesebene sicherzustellen.