New York: Kran außer Kontrolle – Bauteile stürzen in die Tiefe

Dramatische Szenen in New York: Während eines Unwetters ist am Samstagabend (Ortszeit) an einem Hochhaus ein Kran außer Kontrolle geraten. Bei starkem Wind drehte sich der Kran und riss Teile der Fassade ab. Die Trümmer stürzten in die Tiefe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.