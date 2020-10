New York: Wohnung brennt – Katze springt aus dem Fenster

Am 24. Oktober kam es im Stadtteil Harlem in New York zu einem Streit in einer Wohnung. Dabei ging das Apartment im 1. Stock in Flammen auf. Die Katze blieb in der Wohnung eingeschlossen, Flammen loderten aus dem Fenster. Mit einem beherzten Sprung aus dem Fenster konnte sich die Katze retten.