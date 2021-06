Nichts geht mehr: Sintflutartige Regenfälle in Hongkong

So sieht es in Hongkong aus, wenn die Behörden das schwarze Regensturmsignal ausgeben, die höchste von drei Warnstufen. Es bedeutet: Sehr starker Regen ist gefallen, mehr als 70 Millimeter in einer Stunde, und wird wahrscheinlich anhalten. Dann kommt Hongkong zum Stillstand: Jedem wird empfohlen, sofort Schutz zu suchen. Wegen des extremen Wetters sagte die Hongkonger Börse am Montag den Vormittagshandel ab. Außerdem wurden die Schulen geschlossen, Coronavirus-Impfungen ausgesetzt und Gerichtsverhandlungen verschoben.