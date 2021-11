NïGHTØUT: „Diese Welt braucht mehr Rock’n’Roll“:

„Diese Welt braucht mehr Rock’n’Roll“: Dieser Ansicht ist wohl nicht nur die im Vorjahr gegründete Band NïGHTØUT aus dem Passeier. Deren gleichnamiges Debütalbum würdigt das Genre in all seiner Bandbreite. Wer vergessen haben sollte, wie abwechslungsreich Rockmusik sein kann, der wird dank NïGHTØUT eindrücklich daran erinnert. Auf STOL präsentieren sie ihre Single "Live or die".