Nikolaus im ganzen Land

Der Heilige Nikolaus war am heutigen Freitag ein viel beschäftigter Mann. In vielen Landesteilen war er an seinem Ehrentag zu sehen und hatte für viele Leute ein liebes Wort und für die Kleinen manchmal auch ein kleines Geschenk. STOL hat einige Besuche des Nikolaus auf Video festgehalten.