Nikolausbesuch: Brauchtum & Tradition bewahren

Bischof Nikolaus von Myra zählt zu den meistverehrten Heiligen im Christentum. Am 5. und 6. Dezember ist der heilige Nikolaus auch in Südtirol unterwegs und belohnt Kinder mit kleinen Geschenken. STOL begleitete den heiligen Nikolaus, Knecht Ruprecht und den Krampus bei einem Hausbesuch in Lana.