Novemberpogrom: Stilles Gedenken vor Stadttempel in der Wiener Innenstadt

Am heutigen Gedenktag des Novemberpogroms vor 82 Jahren fand nach mehreren Veranstaltungen ein stilles Gedenken vor dem jüdischen Stadttempel in der Wiener Innenstadt, der als einziges in der Pogromnacht nicht zerstört worden war, statt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, legten 4 Sträuße mit weißen Rosen nieder.