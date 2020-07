NUJA - Ease

Wer sich auf „Ease“, das 1. Werk von NUJA einlässt, bekommt eine Mischung aus Tutorial und Soundtrack – im Prinzip alles, was man zum Meditieren braucht: „Wir wollen den Menschen zeigen, dass Meditation kein festgelegtes Setting benötigt, einen abgedunkelten Raum oder was auch immer. Meditieren kann man immer und überall. Wir stellen den Menschen Musik und Texte zum Entspannen und Loslassen zur Verfügung und wollen so zur mentalen Gesundheit beitragen.“