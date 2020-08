Obervintl: 2 Feuerwehrleute beinahe von Mure mitgerissen

Dramatische Szenen haben sich am Montagabend in Obervintl abgespielt. Bei einem Unwettereinsatz der Feuerwehr ging eine Mure ins Dorf ab, 2 Feuerwehrleute konnten sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrauto wurde von der Mure mehrere Meter mitgerissen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.