Obstmarkt: Polizei weg, Partyvolk da

Auch am vergangenen Wochenende wurde am Bozner Obstmarkt wieder gefeiert bis zum Abwinken. Sobald sich die Polizeieinheiten in den Feierabend verabschiedet hatten, legte das Partyvolk los. Dies beweist ein Video, das gegen 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag aufgenommen wurde.