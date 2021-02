„One Billion Rising“ – Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

2013 hat die amerikanische Künstlerin und Feministin Eve Ensler die Aktion „One Billion rising“ ins Leben gerufen. Seitdem tanzen am 14. Februar weltweit unzählige Menschen zum Lied „Break the chain“ (zu Deutsch „Zerbrecht die Ketten“) um gemeinsam ein Zeichen zu setzen für eine Ende der Männergewalt an Frauen und Mädchen. Das Frauenhaus Brixen beteiligt sich an der Aktion, unterstützt von einer Reihe von Vereinen, Organisationen und Interessierten.