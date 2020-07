Opa mit 26 Messerstichen getötet: Nichte in Matera verhaftet

Ein grausamer Mord schockte Anfang des Jahres Italien: In der Provinz Matera ist ein 91-jähriger Rentner in seiner Wohnung mit 26 Messerstichen getötet worden. Im Zuge der kriminaltechnischen Untersuchungen geriet die Nichte des Mannes zunehmend unter Verdacht. Am Montag wurde die 26-Jährige in ihrer Wohnung verhaftet.