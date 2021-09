Orden: Ja zu Armut, Keuschheit und Gehorsam

Jetzt ist Moritz Windegger auch offiziell Franziskaner-Bruder. Am Sonntag hat er in der Bozner Franziskanerkirche seine Ewige Profess abgelegt. Damit darf sich Franziskanerorden nach langer Zeit erstmals wieder über Nachwuchs im Land freuen. Einst Journalist bei den„Dolomiten“ und STOL will Bruder Moritz auch weiter Kommunikator bleiben. „Denn im Grunde ist ja auch das Evangelium eine Nachricht“, sagt er. Aufnahmen: DLife. Text: em