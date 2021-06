Palermo: Architektin stürzt auf Baustelle in ein Erdloch

Schwerer Arbeitsunfall in der sizilianischen Hauptstadt Palermo. Auf einer Baustelle ist am Montagmorgen eine Architektin in ein Erdloch gestürzt. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Erdloch gerettet. Sie wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.