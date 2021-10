Panne bei Lichtshow: 200 Drohnen müssen notlanden

Am Wanda Plaza in Zhengzhou stieg eine feierliche Lichtshow, 200 Drohnen zauberten leuchtende Figuren in den chinesischen Nachthimmel. Doch nach nur 3 Minuten war die Show vorbei. Aus noch ungeklärter Ursache setzten die Drohnen nacheinander zur automatischen Notlandung an. Nach Angaben des Einkaufszentrums forderte der Zwischenfall keine Verletzten.