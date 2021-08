Papst Franziskus: „Impfen ist ein Akt der Liebe“

Papst Franziskus hat sich in einer Videobotschaft an die Gläubigen in aller Welt gewandt. Dabei sprach der Papst vor allem über die Pandemie und die Impfungen gegen Covid-19. Das Impfen sei ein Akt der Liebe an sich selbst, Freunden, Familie und der Gesellschaft gegenüber“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.