Paris beginnt 2. Lockdown

Paris im 2 Corona-Lockdown des Jahres: Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte geschlossen, Home-Office wo immer es geht, Passierschein in der Tasche. Die französische Hauptstadt so ruhig, wie man es kaum kennt. Staatspräsident Macron hatte die Maßnahmen am Mittwoch angekündigt, seit Freitag sind sie in Kraft. Die Zustimmung unter der Bevölkerung - gemischt: