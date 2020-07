Partys in Südtirol: Als gäbe es kein Corona

Am Wochenende feierte eine 17-jährige Corona-Infizierte in einer Disko in Ravenna. 40 junge Leute stehen dort nun unter Quarantäne. Und wie dieses Video aus dem Überetsch beweist: Auch in Südtirol wurde an diesem Wochenende wieder gefeiert als gäbe es das Virus nicht. Und auch wenn der Drang nach Feiern, Freiheit und unbeschwerten Sommerabenden besteht, sollte weiterhin Abstand gehalten und große Menschenansammlungen gemieden werden.