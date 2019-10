Passage der Erinnerung

Rund 500 Bozner haben sich am Freitagnachmittag in der Passage der Erinnerung versammelt, um der Enthüllung eines neuen Denkmals beizuwohnen: Auf einer 26 Quadratmeter großen schwarzen LED-Glaswand werden die Namen der während der NS-Zeit in Bozen Inhaftierten angezeigt.