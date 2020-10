Dramatische Szenen im hinteren Passeiertal

Die Unwetterlage im hinteren Passeiertal spitzt sich immer weiter zu. Nach wie vor fallen gewaltige Regenmengen, die mittlerweile bereits ganze Straßen und Wege überfluten. Unter anderem stand die Timmelsjochtraße beim Stuller Wasserfall zwischen St. Leonhard und Moos am frühen Samstagnachmittag nahezu komleptt in den Fluten. - Aufnahmen: FFW Moos in Passeier