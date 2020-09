Passeiertal: Gleich 3 Motorräder in Unfall verwickelt

Ein österreichischer Motorradfahrer war am Montagnachmittag auf der Straße in Richtung Jaufen auf seiner BMW unterwegs, als er bei einem Überholmanöver bei einer Engstelle in Walten in Passeiertal nicht nur das zu überholende Motorrad streifte, sondern auch ein Entgegenkommendes übersah. Während der österreichische Biker zu Sturz kam, kamen die beiden anderen Motorradfahrer glimpflich davon. Der Österreicher hingegen erlitt durch den Sturz mittelschwere Verletzungen und wurde vom Weißen Kreuz Passeiertal erstversorgt und vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Meraner Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr von Walten übernahm die Aufräumarbeiten am Unfallort, die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.