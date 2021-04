Pavia: Alter Güterbahnhof in Vollbrand

Großeinsatz für die Feuerwehren in Pavia südlich von Mailand. Am Sonntag gegen 2 Uhr wurde Alarm geschlagen, 2 aufgelassene Lagerhalten des ehemaligen Güterbahnhofs standen in Flammen. Dachplatten aus Asbest erschwerten den Löscheinsatz.