Peinlich: Kunde fährt Neuwagen im Autosalon zu Schrott

Das ist der Albtraum eines jeden Autokäufers. In Indien hat ein Mann einen neuen Kleinwagen gekauft. Bei der Fahrt aus dem Autosalon in Medipally verwechselte der Mann die Bremse mit dem Gaspedal und krachte über die Rampe des Showrooms auf den Parkplatz darunter. Der unglückliche Autokäufer wurde ins Krankenhaus gebracht und ist auf dem Weg der Besserung. Das Video der Überwachungskamera in dem Autohaus geht viral.