Pensionistin erschlagen - Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt

Weil sie eine 64-jährige Pensionistin am 22. Jänner 2019 in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) erschlagen und einen Tresor mit 11.000 Euro geraubt haben soll, ist eine 44-Jährige am Die