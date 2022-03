Peter Burchia: Nothing

Der Bozner Peter Burchia hatte schon als kleines Kind eine ganz klare Vorstellung von dem, was er in seinem späteren Leben machen wollte: Die Zeit nutzen. Musik und Malerei sind dabei wichtige Bestandteile seiner Persönlichkeit. Jetzt hat der 28-Jährige sein Debütalbum „Look Back“ veröffentlicht. Die 12 Songs in englischer Sprache sind Eigenkompositionen und wurden live eingespielt, das Album auf Vinyl wird im Mai auf den Markt kommen. Die erste Singleauskoppelung ist „Nothing“.