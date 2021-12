Pflegerin Gudrun: „Ungeimpfte Patienten sind weniger dankbar“

Die 4. Welle ist da, in den Covid-19-Intensivstationen in Südtirol werden Betten knapp. Die Pflegekräfte arbeiten rund um die Uhr, damit die Patienten die bestmögliche Therapie bekommen. Diese 4. Welle zehrt an den Kräften, denn die meisten Covid-Patienten sind ungeimpft. In diesem Wellenbrecher-Video von Filmemacher Andrea Pizzini erzählt Krankenpflegerin Gudrun ihre Geschichte.