Phase 2: Darf ich mit Freunden im Garten grillen?

Das neue Landesgesetz zu Südtirols eigenständigem Weg aus dem Coronavirus-Lockdown ist seit heute, 8. Mai, in Kraft. Doch darf man nun wirklich schon an den Gardasee zum Schwimmen und welche Bestimmungen gelten in Restaurants und beim Friseur? STOL-Reporter Ivo Zorzi beantwortet für Sie im Videospezial „Corona kompakt“ die wichtigsten Fragen.