Philipp Achammer: „SVP stellt 101 der 116 Bürgermeister“

Licht und Schatten gab es für die SVP bei den Gemeinderatswahlen 2020: In mehreren Gemeinden eroberte die Volkspartei den Bürgermeistersessel zurück, u.a. in Prad. In Meran und Bozen schafften es die SVP-Kandidaten hingegen nicht in die Stichwahl.