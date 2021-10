Philipp Trojer präsentiert neue Single „Ebbe und Flut“

Der Sänger und Songwriter Philipp Trojer (25) hat am Freitag seine neue Single „Ebbe und Flut“ veröffentlicht. In einem powervollen Rocksong nimmt der Bozner seine Hörer mit auf eine einsame Insel, die es endlich zu verlassen gilt – es ist Zeit für den Aufbruch ins Ungewisse. „Für mich wirkt der Song wie ein Resümee der letzten Monate, in denen wir uns wohl alle oft wie gestrandet gefühlt haben und nicht wussten, wie es weitergehen soll. Das ist besonders spannend, weil ich die Lyrics schon vor Jahren geschrieben habe. Nun hat es sich aber richtig angefühlt, die Musik dazu zu schreiben und den Song aufzunehmen“, erklärt der Songwriter.