Philipp Trojer schlägt in „Achterbahn“ rockige Töne an

Der Bozner Sänger und Songwriter Philipp Trojer hat seine neue Single „Achterbahn“ veröffentlicht. In dem energiegeladenen Rocksong blickt der 24-Jährige auf ein Leben, das sich mit seinen vielen unvorhergesehenen Windungen manchmal wie eine Achterbahnfahrt anfühlt. Explizit um die Zeit der Corona-Pandemie geht es dem jungen Musiker dabei nicht: „Als ich den Song geschrieben habe, wusste ich noch gar nicht, was da noch alles auf uns zu kommt. Ich will Mut machen, auch in schwierigen Zeiten aufgeschlossen und zuversichtlich durchs Leben zu gehen.“