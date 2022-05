Dramatischer Zwischenfall vor der Küste Floridas. Auf dem Flug von den Bahamas in die USA hat der Pilot einer Cessna 208 das Bewusstsein verloren. Der einzige Passagier an Bord setzte per Funk einen Notruf ab. Die Flugsicherung gab per Funk Anweisungen, der unfreiwillige Pilot konnte die Maschine sicher auf dem Internationalen Flughafen von Palm Beach landen.