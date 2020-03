PK Land Tirol und Südtirol zur Coronakrise mit Platter/Kompatscher

PK mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Südtirols LH Arno Kompatscher "Tirol und Südtirol in der Corona-Krise". Das Land Tirol hat am Dienstag angekündigt, fünf Intensivpatienten seines südlichen Nachbars, Südtirol, bei sich aufzunehmen. Drei Patienten werden im Osttiroler Lienz untergebracht, zwei dagegen in der Innsbrucker Klinik. Im Gegenzug erhält Tirol Schutzmasken und Schutzanzüge aus Südtirol, sagten die Landeshauptmänner aus Tirol und Südtirol bei einer Videopressekonferenz.