Plumps! Tierpfleger fällt in den Pinguin-Teich

Die Briten sind bekannt für ihren Humor – so auch dieser Pfleger im Tiergarten „Cotswold Wildlife Park & Gardens“. Wegen des Schnees am Pinguin-Teich rutscht er aus und plumpst ins Wasser. „Der Pfleger nahm den Ausrutscher mit Humor. Er zog sich trockene Kleider an und setzte die Arbeit fort“, heißt es aus dem Tiergarten in England.