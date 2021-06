Poetry Slam: Maria Fliri

Am 3. Juli organisiert der Verein „Südtiroler in der Welt“ auf Schloss Runkelstein einen Slam Poetry. Südtiroler Heimatferne bilden mit Südtiroler PoetInnen eine Patenschaft. Fünf SlammerInnen lassen die Lebensgeschichte der SüdtirolerInnen in der Welt aufleben. Anschließend zeigen sie auf, was sie selbst mit Heimat verbinden.