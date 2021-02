Atemberaubend: Nordlichter tanzen am Himmel von Alaska

Dieses mystische Naturschauspiel konnten die Bewohner von Palmer und Talkeetna in Alaska genießen. Lokale Medien berichten, dass in Alaska ab Mitte August Polarlichter gesichtet werden können – doch nicht alle sind gleich stark. Das hängt von vielen Faktoren ab. Nordlichter entstehen durch die Verformung des Erdmagnetfelds während des Sonnensturms. Die geladenen Teilchen des Sonnenwinds strömen an den Feldlinien entlang zu den Erdpolen, wo sie Lichtbänder oder -bögen in verschiedenen Farben hervorrufen. Bei besonders starken Sonnenstürmen wurden wiederholt sogar über Deutschland Polarlichter gesichtet.