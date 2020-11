Poliklinik Foggia: Stau der Rettungsautos mit Corona-Patienten

Dieses Video aus Foggia geht derzeit in Italien viral: In der Nacht von Montag auf Dienstag standen Dutzende Rettungsautos vor dem Krankenhaus in der Warteschlange. „Viele Patienten auch aus umliegenden Gemeinden kommen zu uns, wir sind über dem Limit“, heißt es dazu aus dem Krankenhaus. Im Laufe des Dienstages soll sich die Lage etwas entspannt haben.