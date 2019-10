Polizei beschlagnahmt 12 Kilo Kokain in Sterzing

Der Staatspolizei ist am Mittwoch ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: In Sterzing beschlagnahmten die Beamten12 Kilogramm Kokain im Wert von 3 Millionen Euro. 3 Albaner wurden verhaftet. Kurios: Ein Paar Socken spielt in diesem Fall eine Schlüsselrolle.