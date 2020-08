Polizistin als Lebensretterin: Kalifornien hat neue Heldin

Diese Geschichte hätte böse enden können! In der Kleinstadt Lodi in Kalifornien steckte am 12. August ein Mann mit seinem Rollstuhl auf einem Bahnübergang fest. Ein Güterzug näherte sich bereits. Die Polizistin Erika Urrea wurde auf die Szene aufmerksam, sprang aus dem Auto und zerrte den Mann im letzten Moment von den Schienen.