Präsident Macron: Der Moment der Ohrfeige im Video

Frankreichs Präsident Emanuel Macron zeigt sich gerne volksnah, so auch bei seinem Besuch in Valence. Als Macron händeschüttelnd die Zaungäste begrüßte, kassierte er eine Ohrfeige. Nach dem Angriff wurden 2 Männer im Alter von 28 Jahren festgenommen und verhört. Sie sollen Royalisten und Mittelalter-Fans sein. Die Ohrfeige wurden in Frankreich scharf verurteilt.