Prags: Tourengeher von Lawine mitgerissen

Bei dem Lawinenabgang am Donnerstagnachmittag am Dürrenstein in Prags wurde ein Tourengeher von den Schneemassen erfasst und etwa 60 Meter mitgerissen. Er konnte sich selbst aus der Lawine befreien und stieg in den Lawinenkegel zurück, um einen seiner Skier zu holen. Dann verschwand er noch vor dem Eintreffen der Suchmannschaften. Bergretter, Hundeführer und das Team des Notarzthubschraubers des Aiut Alpin suchten den Kegel mit Hunden und Lawinenverschütteten-Suchgeräten ab, konnten Gott sei Dank aber kein Signal einer eventuell verschütteten Person empfangen.